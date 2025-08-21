Burun kıllarını yolmak neden zararlı? Uzmanlar açıkladı!

Burun kılları çoğu kişi için estetik açıdan rahatsız edici olabilir.

Ancak bu kılları çekmek, düşündüğünüzden çok daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, burun kıllarının aslında vücudumuz için önemli bir koruyucu görevi olduğunu belirtiyor.

Burun içinde bulunan bu ince tüyler, solunan havadaki toz, mikrop ve zararlı partikülleri süzerek akciğerlere ulaşmasını engeller.

Ancak burun kıllarını cımbızla koparmak ya da elle yolmak, burun içindeki kıl köklerinde iltihaplanmaya neden olabilir.

Bu iltihaplar bazı durumlarda sinüs bölgesine ve hatta beyne kadar ilerleyerek ciddi sağlık riskleri doğurabilir.

Uzmanlar, burun kıllarını çekmek yerine küçük makaslarla dikkatlice kısaltmayı veya özel burun kıl alma makinelerini kullanmayı tavsiye ediyor.

Bu yöntem hem hijyen açısından daha güvenli hem de sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından daha doğru bir tercih olarak öne çıkıyor.