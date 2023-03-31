Burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken ağız ve burun spreyi sıkılır mı? Oruca zarar veren durumlara dikkat etmek önemlidir. Bu kapsamda, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı yaşayanlar sprey kullanıp kullanamayacaklarını sorguluyor. Peki, Burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken ağız ve burun spreyi sıkılır mı?

Yeme içme işlerinden uzak durmak olan oruç, nefsi terbiye etme amacı taşır. Orucu bozan ve bozmayan durumlar, her yıl merak konusu olmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Oruçlu iken bazı hastalık durumları meydana gelebilir. Burun tıkanıklığı ve boğaz kuruluğu da en sık yaşananlar arasındadır. Bu kapsamda, sprey kullanımı oruca zarar verir mi vermez mi merak ediliyor.

Peki, burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken burun ve boğaz spreyi sıkılır mı? İşte Diyanet'in yanıtı...

Burun spreyi orucu bozar mı?

Burun tıkanıklığını açan spreyler ve damlalar, oruca zarar vermez.

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır.

Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz.

Boğaz spreyi orucu bozar mı?

Ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.