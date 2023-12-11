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Burun ucunuz soğuktan donuyorsa, yalnız değilsiniz...
Hatta sıcak ortamlarda dahi burnu üşüyenler var.
Kan akışının yavaşlamasından kaynaklanan bu üşümenin dermanı haberimizde.
Bir türlü ısınamayanlar için ilginç bir tavsiyemiz var.
Kış boyunca rahatça nefes alacağınız o yöntem sayesinde, rahat edeceksiniz.
Vickslenin
Halk arasında vicks olarak bilinen mentollü merhemi burnunuza minik sürün.
Birkaç dakika içinde sıcaklığı hissedeceksiniz.
Tıkanıklığa da iyi gelen vicks kan dolaşımını hızlandıracak ve üşümenizi durduracaktır.