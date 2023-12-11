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Burun ucuna süren, bir daha üşümüyor! "Oh be" diyeceksiniz...

Burun ucuna süren, bir daha üşümüyor! "Oh be" diyeceksiniz... Soğuk havalarda burnunu bir türlü ısıtamayanlar, inanılmaz bir yöntem kullanıyor. İşte sıcacık yapacak o ipucu...