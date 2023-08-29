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BUSKİ duyurdu: O semtlerine uzun süre su verilmeyecek! İşte 29 Ağustos Bursa su kesinti listesi Abone Olun

BUSKİ duyurdu: O semtlerine uzun süre su verilmeyecek! İşte 29 Ağustos Bursa su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 29 Ağustos 2023 Salı su kesintisi ve arıza sorgulama…

ensonhaber.com BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 29 Ağustos 2023 Salı günü Bursa’da su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama… Bursa'da su kesintisi olan ilçeler Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

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