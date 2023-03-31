Bütün dünyayı etkileyecek! Güneş fırtınası nedir, ne zaman gelecek? İşte güneş fırtınasının etkileri NASA tarafından Koronal delik olarak adlandırılan bir leke tespit edildi. Bu lekenin güneş fırtınası oluşturması yönünde uyarılar yapıldı. Güneş fırtınasının yaklaşmasıyla vatandaşlar oluşturacağı etkileri merak ediyor. Peki güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nelerdir? Elektrik ve internet kesintisine neden olabilir…

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde koronal delik olarak adlandırılan bir kara leke tespit ettiğini duyurdu.

Güneş’in yüzeyinde oluşan bu kara deliğin etkisiyle güneş rüzgarlarının oluşması ve Dünya’ya ulaşması bekleniyor.

Dünya’ya doğru ilerleyen ve gerçekleşmesine kısa bir zaman kalan güneş fırtınasının az şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu güneş rüzgarları dünyaya ulaştıktan sonra bilim insanları bazı bölgelerde kuzey ışıklarının ortaya çıkabileceğini belirtti.

Güneş fırtınası yaklaşıyor. Vatandaşlar güneş fırtınasının bırakacağı etkileri merak ediyor. Peki güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası etkileri nelerdir? Güneş fırtınası ne zaman gelecek? İşte merak edilenler…

Güneş fırtınası nedir?

Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır.

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir.

Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

20 ila 30 Dünya'ya eşdeğer kara delik

Bugün Dünya’yı vurabilecek bir güneş fırtınasına neden olabilecek olan koronal delik yaklaşık 300.000 ila 400.000 kilometre çapında. Uzmanlar koronal deliğin boyutunun, arka arkaya dizilmiş yaklaşık 20 ila 30 Dünya'ya eşdeğer olduğunu söyledi.

NASA'nın uyardığı güneş fırtınasının bugün gerçekleşeceği bekleniyor. Peki güneş fırtınası ne gibi etkiler yaratacak?

Güneş fırtınası etkileri

Uzmanlar, bugün gerçekleşmesi beklenen şiddetli bir güneş fırtınasının Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor.

Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz yönde etkiliyor.