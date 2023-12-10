Bütün kadınlara 4 bin lira ödenek! Çalışan çalışmayan ayrımı yok; Tek yapmanız gereken... Çalışan çalışmayan tüm ev hanımlarının 4 bin lira nakit destek ödemesinden faydalanması için en az 1 çocuk sahibi olması gerekiyor. İşte başvuru ve detaylar...

ensonhaber.com

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruya göre sosyal destek ödemeleri kapsamında kadınlar için de maddi destek ödemeleri başlatıldı.

Şartları taşıyan ihtiyaç sahibi kadınlar için 4 bin TL ödeme yapılacak.

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

4 bin lira destek şartları

Bu desteğin temel şartı, en az bir çocuğa sahip olmak olarak açıklandı.

Başvuru yapacak kişinin hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.

Şartı taşıyan kişiler kimlik numaraları ile online olarak başvuru yapacak.

E-Devlet sistemi üzerinden online olarak başvuru formunu dolduran ve başvurusu olumlu sonuçlanan hak sahipleri ödemelerini düzenli olarak PTT şubelerinden alabilecek.