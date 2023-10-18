Büyü yapıldığını nasıl anlarım? Bir kişide büyü olduğu nasıl anlaşılır? Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Büyücü nerede olursa olsun hedefine ulaşamaz.” (Taha 20/69). Peki, büyü nasıl anlaşılır? Büyü yapılıp yapılmadığını nasıl anlarım? Eve, eşlere, kişiye yapılan büyü belirtileri nelerdir?

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Büyü, birçok kültürde ve inanç sistemlerinde farklı şekillerde tanımlanan mistik veya sihirli uygulamalardır.

İslam dininde büyü yapmak veya kullanmak büyük bir günah olarak kabul edilir. Kuran'da bu konu hakkında açık ifadeler bulunmaktadır.

Büyücülük, Allah'a şirk koşmak ve şeytanla işbirliği olarak görülür.

İslâm, büyük günahlar arasında saydığı sihri şiddetle yasaklamış, Kur’ân-ı Kerîm’de sihir yapanların âhiretten nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah’a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır (el-Bakara, 2/102; el-Felâk, 113/4).

Ani bir sağlık sorunları, sürekli kötü hissetmek, evde huzursuzluk ve kabus görmek büyü iddiaları akıllara getirebilir.

Büyüye inanan kişiler, bazı belirtiler veya semptomlar üzerinden bilgi sahibi olmak isterler. Bu kapsamda "büyü nasıl anlaşılır", "büyü belirtileri", "büyüyü anlama yöntemleri", "bende büyü var mı", "büyüyü nasıl anlarım" gibi başlıklara yanıt aranır.

Peki, büyü anlaşılır mı? Bir kişide büyü olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte büyü belirtileri...

Büyüden şüphelenenlerin yaşadığı belirtiler

Kendisine büyü yapılan kişiye hayvanların davranışı değişir.

Büyü yapılan kişide "vesvese.vehim,evham" görülen ilk belirtidir.

Ruhsal yapının bozulması, uykusuzluk ve iradeyi kontrol edememe görülür.

Cümle kurma yetisi zayıflar.

Hiç bir neden yokken eş ve çocukları istememe görülür.

İç sıkıntısı ve baş, eklem, ense, sırt ağrıları başlar.

Takip ediliyormuş gibi hisseder.

Aşırı bağlanma veya sevdiklerinden kopma görülür.

El,kol,bacak ve vücudun bazı yerlerinde kasılma,titreme ve uyuşma olur.

İnançlı bir kişiyken, aniden dini değer ve duygular ortadan kaybolur. Abdest almakta zorlanır veya alamaz, namaz kılamaz.

Büyüden korunmak için ne yapılır?

Sihre ve büyüye karşı en etkili çözüm, Allah’a sığınmak ve O’na güvenmektir. Hz. Peygamber (s.a.s.), her şeyin şerrinden Allah’a sığınarak sürekli Felâk ve Nâs sûreleri ile Âyete’l-kürsî’yi okumuştur (Buhârî, Vekâlet, 10 [2311]; Fezâilü’l-Kur’ân, 10, 14 [5010, 5016-5017]).

Ayrıca o, torunları Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’i (r.a.) nazar, büyü ve benzeri olumsuzluklardan korumak için şu duayı okumuştur:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

“Her türlü şeytan ve zehirli haşarattan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsü’l-enbiyâ, 10 [3371]).

Sihre maruz kaldığını düşünen bir kimsenin, şifayı Allah’tan umarak güvendiği insanlara müracaatla kendisine Kur’ân okutması ve dua ettirmesinde bir sakınca yoktur.