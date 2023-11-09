Büyük Atatürk'e sevgiyle! İşte 10 Kasım'a özel duygusal sözler 2023! Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı tarih olan 10 Kasım’a özel hazırlanan duygusal sözleri, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz...

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Mustafa Kemal Atatürk, 19 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrıldı...

Aramızdan ayrılan ancak kalbimizden hiç eksilmeyen Atatürk'ün ölüm yılıyla ilgili sosyal medyaya duygu dolu sözler yazmak isteyenler ise araştırma yapıyor.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ile Gazi'yi anmak isteyenler bunu paylaşarak hissettirecek.

10 Kasım mesajları Atatürk’ü Anma Günü dolayısı ile paylaşımlarda ve gönderilerde yer alacak.

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri!

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

"Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

"10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk”sün…"

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."

"Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atıp bir inkılap hareketi başlatan ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum."