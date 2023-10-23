Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede ve saat kaçta? Filistin mitingi detayları 2023 Gazze Şeridi'nde yaşanan zulme ses yükseltmek amacıyla binlerce vatandaş, "Büyük Filistin Mitingi"nde buluşacak. Ak Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılım sağlayacak. Peki, Filistin mitingi ne zaman? Büyük Filistin Mitingi nerede, saat kaçta? İşte detaylar...

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Gazze'yi abluka altına alan İsrail, Filistin vatandaşlarına zulmediyor.

Adeta savaş suçu işleyen ve sivilleri katleden İsrail'e dünyadan tepkiler yükseliyor.

Türkiye de bu konuda duruşunu belli eden ülkelerden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını ifade etti.

Filistin'de yaşananlara ses yükseltmek ve duyurmak için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Mitinge katılmak isteyenler tarihini ve yerini sorguluyor.

Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte detaylar...

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta?

Filistin mitingi 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımlarının beklendiği bildirildi.

Medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitingin ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacağı aktarılan açıklamada, mitinge İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının da beklendiği kaydedildi.