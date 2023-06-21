BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Haziran 2023 Şans Topu çekilişi sonuçları.. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 21 Haziran 2023 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu..

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilmektedir.

Şans Topunda bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 21 Haziran 2023 tarihli çekiliş bu akşam yapıldı.

Şans Topu'nda her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir.

Bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 1 talihli vatandaş 3.090.646,45 TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı..

21 Haziran 2023 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 21 Haziran 2023 tarihli çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar;

8 - 15 - 19 - 23 - 29 - 9