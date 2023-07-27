BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Şans Topu sonuçları açıklandı! 26 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları.. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 26 Temmuz 2023 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu..

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilmektedir.

Şans Topunda bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 26 Temmuz 2023 tarihli çekiliş dün akşam yapıldı.

Şans Topu'nda her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir.

Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 1 talihli vatandaş 945.597,90 TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

İşte yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı..

26 Temmuz 2023 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 26 Temmuz 2023 tarihli çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar;

5 - 14 - 16 - 20 - 30 - 9