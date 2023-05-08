Büyük İstanbul Tüneli ne zaman açılacak? İstanbul Boğazına 3. Tünel nerelerden geçecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da tarihi bir miting gerçekleştirdi. 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı mitingde vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortak katılımıyla dün İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yüzyılın mitingi düzenlendi.

1 milyon 700 bin kişinin yer aldığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberleri peş peşe sıraladı.

Erdoğan, İstanbullulara 3. Tünel müjdesini şu sözlerle duyurdu:

"Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık. Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız."

Mitingde verilen müjdeli haber sonrasında vatandaşlar, Büyük İstanbul Tüneli’nin detaylarını araştırmaya başladı.

Büyük İstanbul Tüneli’nde neler var?

İstanbul Boğazı’nın altından geçecek 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu olacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol bulunacak.

Büyük İstanbul Tüneli nerelerden geçecek?

3 katlı Büyük İstanbul Tüneli İncirli’den başlıyor ve sırasıyla şu ilçelerden geçiyor: İncirli, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Edirnekapı, Sütlüce, Perpa, Çağlayan, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Küçükyalı, Altunizade, Ünalan, Söğütlüçeşme.

Ulaşım kaç dakikaya inecek?

Büyük İstanbul Tüneli projesi ile TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı’ndan, Ümraniye Çamlık Kavşağı’na kadar uzanacak. Bu proje ile ulaşım 14 dakikaya düşecek.

Büyük İstanbul Tüneli ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği dev projenin ne zaman açılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.