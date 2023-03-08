BÜYÜK ZAM! 2023 noter ücretleri ne kadar oldu? Arsa, araba satışı, vekaletname ücretleri kaç TL? Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre noterlerde yapılan işlemlere yüzde 100 zam geldi. Noter işlem fiyatlarının yeniden güncellenmesiyle birlikte vatandaşlar noter fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki noter ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 noter ücretleri…

Ev, araç, arsa, dükkan satışları, vekalet işlemleri gibi birçok belgelerin düzenlendiği noterde her işlem için belirli miktarda ücret alınmaktadır. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre noterde yapılan işlemlerde alınan ücretlere yüzde 100 oranında artış yapıldı. Noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alınacak. Noter işlem ücretlerinin yeniden güncellenmesinin ardından vatandaşlar yeni noter ücretlerini araştırmaya başladı. Peki 2023 noter ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte arsa, araba satışı, vekaletname ücretleri… 2023 noter ücretleri ne kadar oldu? Resmi Gazete’de yayınlanan 2023 yılı noter ücretleri tarifesine göre noterler, taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak. Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye, Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye, Hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye, Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı.