Buzdolabı kokusu nasıl giderilir? İşte en pratik yöntemler.. En etkili buzdolabı kokusu giderme yöntemlerini sizler için derledik. İşte evinizdeki malzemeler ile buzdolabı kokusu gidermenin yöntemleri..

Mutfakların vazgeçilmezleri olan buzdolaplarının içerisinde bazen kötü kokular meydana gelebiliyor.

Çeşitli nedenlerle koku yapan buzdolaplarını bu kötü kokulardan arındırmak için çeşitli yöntemler bulunuyor.

Evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz bazı malzemeler ile dolap içerisindeki kokulardan kurtulabilirsiniz.

Evinizdeki malzemelerle buzdolabınız artık daha güzek kokacak. Peki, buzdolabı kokusu nasıl geçer? İşte yanıtı..

Kahve

Kahve buzdolabındaki kokuları gidermek için etkili bir üründür. Buzdolabının her katına ufak bir tabak içinde kahve koyarak buzdolabı kokusunu giderebilirsiniz.

Kabartma tozu

Bir kap içerisine kabartma tozunu dökün, birkaç gün boyunca buzdolabında tutun. Dolabınızdaki koku gidene kadar bu işlemi tekrarlayın. Bir süre sonra buzdolabınızdaki kokunun gittiğini fark edeceksiniz.

Gazete

Gazete sayfalarını buruşturup bir rafa koyun. Bu işlem sayesinde buzdolabındaki kötü kokulardan kurtulun. Gazete kağıdı kötü kokuyu çekecektir.

Karbonat

Buzdolabı temizliğinizde kullandığınız karbonatı buzdolabı kokusu için de kullanabilirsiniz. Karbonat buzdolabındaki kötü kokuları yok edecektir. Bunun için tek yapmanız gereken şey bir kabın içine karbonat koyup dolaba yerleştirmek olacak.

Elma sirkesi

Bir bardak içinde elma sirkesini ve suyu karıştırıp dolaba koyun. Bu karışım dolaptaki kötü kokuyu yok edecektir.

Süt

Eğer buzdolabınızda kötü kokular meydana geldiyse ağzı açık şekilde bir miktar sütü dolaba koyun. Bu sütün kötü kokuları yok ettiğini göreceksiniz.