Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor! Terzi dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Terzi dizisi oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni projesi olan ve Çağatay Ulusoy, Olgun Şimşek ve Salih Bademci gibi oyuncuların rol alacağı Terzi dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Gelişme sonrası dizi hakkında arama motorlarında sorgulamalar yapılmaya başlandı. Ulusoy'un Peyami karakterine hayat vereceği dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstlenecek. Peki Terzi dizisi konusu nedir?

Terzi dizisi konusu nedir?

İlgiyle takip edilen Terzi dizisinden ilk tanıtım geldi. Dizinin yayın tarihi merak edilirken Türkiye tarafından yayınlanacak olan dizinin 2 Mayıs'ta platformda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Dizide ünlü terzi Peyami'nin en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik diktiği bilinmektedir. Ancak hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girer ve Peyami’nin sırlarına bir yenisi daha eklenmiş olur.

Terzi dizisi oyuncuları kimler?

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre