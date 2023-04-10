Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor! Terzi dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Terzi dizisi oyuncuları kimler? Netflix'te ekrana gelecek olan, Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün başrollerini paylaştığı Terzi dizisinden ilk fragman geldi. Dizinin senaryosunun uyarlama olup olmadığı, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni projesi olan ve Çağatay Ulusoy, Olgun Şimşek ve Salih Bademci gibi oyuncuların rol alacağı Terzi dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Gelişme sonrası dizi hakkında arama motorlarında sorgulamalar yapılmaya başlandı. Ulusoy'un Peyami karakterine hayat vereceği dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstlenecek. Peki Terzi dizisi konusu nedir? Terzi dizisi konusu nedir? İlgiyle takip edilen Terzi dizisinden ilk tanıtım geldi. Dizinin yayın tarihi merak edilirken Netflix Türkiye tarafından yayınlanacak olan dizinin 2 Mayıs'ta platformda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Dizide ünlü terzi Peyami'nin en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik diktiği bilinmektedir. Ancak hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girer ve Peyami’nin sırlarına bir yenisi daha eklenmiş olur. Terzi dizisi oyuncuları kimler? Çağatay Ulusoy - Peyami Şifanur Gül - Esvet Ece Sükan - Suzi Engin Şenkan Evrim Alasya Olgun Şimşek - Mustafa Salih Bademci - Dimitri Berrak Tüzünataç - Cemre