Cahillik ile ilgili özlü sözler 2023! Cahillere laf sokucu, tokat gibi sözler...

Cahillik, bir kişinin belirli bir konuda yeterli bilgiye veya bilince sahip olmaması durumunu ifade eden bir terimdir.
Cahil bir kişi, genellikle bilgi eksikliği veya eğitimsizlik nedeniyle bir konu hakkında yeterli bilgiye sahip değildir ve bu nedenle o konuyla ilgili yanlış anlayışlar veya yanlış bilgilere sahip olabilir.
Cahillik, kişinin bilinçsizlik veya bilgi eksikliği nedeniyle hatalı kararlar almasına veya yanlış inançlara sahip olmasına yol açabilir.
Cehaletin olduğu bir ortamda anlaşılmak çok zordur. Keza, cahille muhabbet etmek de aynı şekilde. Bu sebeple geçmişten günümüze büyüklerimizin söylediği özlü sözler vardır.
Mevlana, Atatürk, Aşık Veysel, İlber Ortaylı ve daha birçok ismin cahillik ile ilgili sözlerini derledik.
İşte cahillik ile ilgili özlü sözler 2023! Cahile ve cehalete laf sokucu, ders gibi sözler...
Cahillik ile ilgili sözler 2023
Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. -Atatürk
Cahillik aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece. - Konfüçyus
Cahile verme sırrını sır elden gider. - Kul Nesimi
Cehalet gönüllü talihsizliktir. - De Segur
Kimsenin cahilliğini yüzüne vurma. Bil ki insanları en çok kızdıran ve gücendiren, cahilliklerinin yüzlerine vurulmasıdır. - Ali Fuad Başgil
Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir. - İlber Ortaylı
Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır. - Mevlâna
En büyük cezaevi cahil bir insanın kafasının içidir. - Montaigne
Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. Hz. Ali
Cehalet her zaman kendisine hayran olmaya hazırdır. Sache Guitry
Cehalet öyle bir binektir ki üzerine binen zelil olur arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. Hz. Osman
Cahil insanlar davul gibidir. Sesi çok çıkar ama içi boştur. Sadi Şirazi
Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. - Mevlana