Cahillik ile ilgili özlü sözler 2023! Cahillere laf sokucu, tokat gibi sözler... Cahil kimselerle veya cehaletle baş etmek için anlamlı, özlü sözler araştırılıyor. İşte cahillik ile ilgili iğneleyici, laf sokucu mesajlar ve özlü sözler 2023!

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Cahillik, bir kişinin belirli bir konuda yeterli bilgiye veya bilince sahip olmaması durumunu ifade eden bir terimdir.

Cahil bir kişi, genellikle bilgi eksikliği veya eğitimsizlik nedeniyle bir konu hakkında yeterli bilgiye sahip değildir ve bu nedenle o konuyla ilgili yanlış anlayışlar veya yanlış bilgilere sahip olabilir.

Cahillik, kişinin bilinçsizlik veya bilgi eksikliği nedeniyle hatalı kararlar almasına veya yanlış inançlara sahip olmasına yol açabilir.

Cehaletin olduğu bir ortamda anlaşılmak çok zordur. Keza, cahille muhabbet etmek de aynı şekilde. Bu sebeple geçmişten günümüze büyüklerimizin söylediği özlü sözler vardır.

Mevlana, Atatürk, Aşık Veysel, İlber Ortaylı ve daha birçok ismin cahillik ile ilgili sözlerini derledik.

İşte cahillik ile ilgili özlü sözler 2023! Cahile ve cehalete laf sokucu, ders gibi sözler...

Cahillik ile ilgili sözler 2023

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. -Atatürk

Cahillik aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece. - Konfüçyus

Cahile verme sırrını sır elden gider. - Kul Nesimi

Cehalet gönüllü talihsizliktir. - De Segur

Kimsenin cahilliğini yüzüne vurma. Bil ki insanları en çok kızdıran ve gücendiren, cahilliklerinin yüzlerine vurulmasıdır. - Ali Fuad Başgil

Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir. - İlber Ortaylı

Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır. - Mevlâna

En büyük cezaevi cahil bir insanın kafasının içidir. - Montaigne

Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. Hz. Ali

Cehalet her zaman kendisine hayran olmaya hazırdır. Sache Guitry

Cehalet öyle bir binektir ki üzerine binen zelil olur arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. Hz. Osman

Cahil insanlar davul gibidir. Sesi çok çıkar ama içi boştur. Sadi Şirazi

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. - Mevlana