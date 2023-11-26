Çalışan emeklilerin gözü bu tarihte! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emekliler için de 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. Peki, çalışan emekliler ikramiyelerini ne zaman alacak?

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Geçtiğimiz haftalarda çalışmayan emekliye ödenen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyetin 100. yıldönümü sebebiyle emeklilere bir defaya mahsus olarak verilen 5000 TL emekli ikramiyesi çalışan emekliler için de ödenecek.

Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5000 TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Abdullah Güler, açıklamasında "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerine yer verdi.

Peki, çalışan emeklilerin 5000 TL ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Çalışan emekliler ikramiyelerini ne zaman alacak?

Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ödemelerinin yıl başından önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının ardından ikramiyeler hesaplara yatacak..