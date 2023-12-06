Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? İşte müjdeli tarih... Cumhuriyet ikramiyesinden faydalanamayan emekliler için yeni alınan karar kapsamında ödeme yapılmasına karar verildi. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? İşte ikramiye ödenecek tarih...

ensonhaber.com

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında bir defaya mahsus emekli vatandaşlara ikramiye verildi.

5 bin lira tutarındaki ikramiyeden yalnızca çalışmayan emekliler faydalanabildi.

Bu durum, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Akabinde hemen harekete geçen kurmaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan, çalışan emeklilerin de faydalanması için çalışma yapılması talimatını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'ndan çıkan karar ile çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesi onaylandı.

4 milyondan fazla emekli, 5 bin liranın hesaplarına geçmesini bekliyor.

Peki, çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Çalışan emekli ikramiyesi

İkramiyenin ödeme tarihi olarak 15 Aralık öngörülüyor ve bu tarihe dair resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.