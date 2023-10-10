Çalışan EYT'liler üzülecek! Yarısı kaçırıyor... Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel bir kereye mahsus ödenecek olan 5 bin lira ikramiye, çalışan emeklilere ödenmeyecek.

ensonhaber.com

Emekli olmak için yıllarca çalışan vatandaşlar, sonunda hayallerine kavuşuyor. Özellikle EYT sayesinde binlerce kişi emekli maaşının tadına vardı.

Ancak ülkemizde emekli olunmasına rağmen çalışmaya devam eden sayısı bir hayli yüksek.

2022 verilerine göre meklilerin sigortalı çalışanlara oranı ise yüzde 63. Yani 158 sigortalı çalışana karşın 100 emekli var. EYT'lilerin yüzde 46'sı da çalışmaya devam ediyor.

Hal böyle olunca, Hükümet'in de dikkate alması gerekiyor. Konu, cumhuriyet ikramiyesi ile dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. yıla özel 5 bin lira ikramiye ödenmesini onayladı.

Cepleri rahatlayacak olan bu tutardan, yalnızca çalışmayan emeklilerin faydalanmasına karar verildi.

Çalışana yok

Emekli maaşı almasına rağmen iş hayatına devam eden vatandaşlar, 5 bin lira ikramiye alamayacak.

Ancak Erdoğan, gerekli düzenlemelerin yapılacağının da altını çizdi.