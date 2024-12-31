Çalışanlar dikkat! 2025 yılı yol ve yemek ücretleri belli oldu: İşte, yeni ücretler

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2025 yılında ödenecek olan asgari ücretin ardından tüm çalışanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yeni yıl itibariyle ödenecek olan yemek ve yol ücretlerinde de artış yaşandı. 2024 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil 170 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücret 2024’te yüzde 49,11 artarken yemek ücretleri ise 54,54 oranında artırılmıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yeniden değerleme oranına göre yapan zamların ardından çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri de belli oldu.

YEMEK VE YOL ÜCRETLERİ ARTTI!

2024’te günlük 170 TL olarak belirlenen yemek parası istisna tutarı, 2025’te 240 TL’ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte, aylık yemek ödeneği 6 bin 240 TL’ye yükselmiş oldu. Bu düzenleme, çalışanların günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarını hedefliyor.

Yemek istisnasına paralel olarak, günlük 88 TL olan yol parası ödemeleride 126 TL’ye çıkarıldı. Aylık bazda ise çalışanlara 3 bin 276 TL yol ödemesi, vergiden istisna olarak sağlanabilecek.