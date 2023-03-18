Cam silerken bunu sakın yapmayın! İz bırakmadan cam silmenin püf noktası Temizlik yaparken en zorlanılan konu camlardır. Cam silmek hem büyük bir marifet hem de büyük bir dikkat istiyor. Özellikle iz bırakmadan cam silmek çok önemli. Ancak dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Peki, cam silerken nelere dikkat edilmeli?

Ev hanımların en zorlandığı konulardan birisi de cam silmektir. Hem çok riskli hem de özen isteyen bir iştir cam silmek....

Cam silmenin yöntemi olur mu demeyin... Çünkü var. Cam silerken iz kalmaması oldukça önemlidir.

Bu nedenle dikkat etmeniz gereken püf noktalar var. Bunları sıralamamız gerekirse;

1. Öncelikle dış taraflar silinerek başlanmalıdır. Camların dışı, içine göre her zaman daha kirlidir. Bu yüzden önce iç taraftan başlanırsa dış taraftaki kirler daha iyi görülebilir.

2. Cam temizliği güneşli bir günde yapılmamalı. Güneş ışığı nedeniyle camlardaki lekeleri veya çizikleri fark edemeyebilirsiniz.

Bulutlu günlerde camdaki her detayı görebileceğiniz gibi güneşin sıcağına da maruz kalmazsınız. Ayrıca güneşli bir günde cam silerseniz cam daha çabuk kuruyacağından parlaklık daha kısa süreli olacaktır. Bunun için hava durumunu takip edebilirsiniz.

3. Cam silerken mutaka sirke kullanın. Bir sprey şişesine 3 su bardağı su, 2 su bardağı beyaz sirke ve bulaşık deterjanı koyun. Camları bu şekilde silerseniz daha temiz gözükecektir.

4. Cam silme suyunuza yumuşatıcı katarak, camlarınızın toz tutmasını ve buğulanmasını önleyebilirsiniz.

5. Ayrıca cam silerken iz kalmasını istemiyorsanız, gazete kağıtlarından uzak durun.

Cam temizleme sıklığı tamamen kişiden kişiye göre değişir. Ancak ortalama olarak 3 ayda bir cam temizliği yapmak idealdir.