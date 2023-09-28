Çamaşır suyu M.Ö 500'de bakın nasıl bulundu! İşte tarihçesi Temizlik ürünü kategorisinde başı çeken çamaşır suyu, ihtiyaçların doğurduğu bir icattır diyebiliriz. Sizler için çamaşır suyunun tarihçesini araştırdık. Birlikte göz atalım...

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Çamaşır suyu, temizlik kültürümüzün olmazsa olmazıdır. Onunla yapılmamış temizlik, yarımdır.

Çamaşır suyu, genellikle etken madde olarak sodyum hipoklorit içeren ağartma, temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan kimyasal maddedir.

Aslında herkes tehlikeli olduğu bilir, ancak yine de kullanılır.

Adı üstünde çamaşır suyu, kıyafetleri ve tekstil eşyalarını beyazlatmak amacıyla ortaya çıkmıştır.

Günümüzde temizlik ürünü olarak kullanılan çamaşır suyu, M.Ö 500'lü yıllarda dahi ihtiyaçtır.

İşte çamaşır suyunun tarihçesi ve bulunuşu...

Çamaşır suyunun tarihçesi

MÖ 5000 yıllarında Mısırlılar çamaşırlarını beyazlatmak için tahta küllerinden faydalanmıştır.

Eğer çamaşırlar belirli süre kül suyu ile ıslatılır ve güneşte kurutulursa mükemmel bir beyazlık elde edilirdi.

MS 1000-1200 yıllarında Hollandalılar, Avrupa toplumunun çamaşır uzmanı oldular. Sırlarını açıklamaksızın, tahriş edici etkisini azaltmak için ekşimiş sütü, kül çözeltisine eklediler.

MS 1200'lerde ise "Çamaşır suyu (Bleach)" kelimesi İngilizce sözlüklerde ilk kez yer aldı.

Klor keşfedildi

1772 yılında İsveçli kimyacı Karl Wilhelm Scheele, modern çamaşır sularının ana maddesi olan kloru ilk kez keşfetti.

Evde kullanılan çamaşır suyundaki etken madde olan sodyum hipoklorit, Fransız kimyacı Claude Louis Berthollet tarafından bulundu.

Berthollet’nin beyazlatıcısı kostik klorlu potas çözeltisi ile oluşturulmuştu ve ilk olarak 1789’da “Javel Suyu” olarak satıldı. Ancak her bir maddenin tam miktarının karışıma konulması zordu ve potas çok pahalı bir maddeydi.

Çamaşır tozu oldu

İskoç kimyacı Charles Tennant, Berthollet'nin klor fikrini aldı, potas yerine kireç taşı koydu ve etken beyazlatıcı olarak kalsiyum hipoklorit (CaOCl2) içeren ilk çamaşır tozunu yaptı.

On yıl içinde, sadece çamaşırları değil, diğer ürünleri, özellikle yazı kâğıdını da beyazlatan çamaşır tozu bütün Avrupa’da yayıldı. Ancak toz çok fazla klor içerdiği için hâlâ çok pahalıydı.

Suya çevrildi

Kaliforniya merkezli The Electro-Alkaline Co. firması geliştirdiği bir işlemle kostik soda çözeltisinin klorlanmasıyla türetilen sodyum hipoklorit (NaClO) çamaşır suyunu yaptı.

Bildiğimiz çamaşır suyu, şişelerde piyasaya sürüldü.

Bugün, sodyum hipoklorit esaslı çamaşır suları büyük ölçüde çamaşır, temizlik ve suların mikroptan arındırılması alanında kullanılmaktadır.