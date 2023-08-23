ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM! Çanakkale yangını nerede, neden çıktı? Söndürüldü mü? Ciğerler paramparça... Köylerin tahliye edildiği yangın, milyonları perişan etti. Çanakkale'de son durum, merak ediliyor. Yanan bölgeler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İşte bölgeden son ayrıntılar...

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Türkiye, 2023 yazında da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bu sefer mevkii Çanakkale oldu.

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler git gide büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı.

9 köyün tahliye edildi, köylüler tedavi altına alındı.

Peş peşe açıklamalar

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangına müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, "Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane ve 1104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Çanakkale Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İlimiz merkez Kayadere köyü civarında başlayan orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Kayadere köyümüz tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız yurdunda misafir edilecektir. Ayrıca Çanakkale-Çan karayolu da tedbir amaçlı trafiğe kapatılmış olup vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve görevli personelin ikazlarına riayet etmeleri önem arz etmektedir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.

İlimize geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü olarak askıya alındı" açıklamasını yaptı.

Çanakkale'de son durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla ilgili saat 10.30 civarında açıklama yaptı:

Hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak kapatılmış durumda. Çünkü hava araçları yoğun bir şekilde su alıyor.

1500 hektarlık alanda ekipler parça parça duman çıkan her yere müdahale ediyor. Yangının ilerlemesini gösterecek, tehlike arz edecek şu an için bir durum yok. Devlet hastanesi ve üniversite ile ilgili hiçbir risk yok. 1500 hektarlık alanın neredeyse tamamı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş durumda.