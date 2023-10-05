Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan eris varyantı, Türkiye'de de görüldü.
Ancak Sğalık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, kapanma ve toplu aşılama olmayacağını söyledi.
Bunun üzerine Ensonhaber'de Hüseyin Taha Karagöz'ün konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, hastalığa dair bilgi verdi.
Eris varyantıya ilgili konuşan Prof. Dr. Oytun Erbaş şu ifadeleri kaydetti:
Erisin belirtileri
Covid-19 bir solunum yolu hastalığı grip gibi, Eris de böyle ağızda yara yapıyor. Mide bulantısı yapıyor. Covid hastalığında tehlikeli bir şey var, kalbe zarar veriyor. Zehirli bir protein var. İnsanlar Covid-19 geçirdikten sonra kafalarını toplayamıyorlar. Yapılan çalışmalarda yüzde 10 bundan etkileniyor. Aşı olduktan sonra yoğun hastalıktan koruyor. Aşılar da bazı kesimde sorun yarattı. Covid-19'un yaptığı tıksırıktın korkmuyorum organlara hasar veriyor.
"Tuzlu suyla burun temizliği..."
Ben dahil her insan defalarca Covid-19 geçirdi. İlk öksürerek covid aldım. Gelecekte Covid-19 yüzünden birçok kalıcı hastalık görülecek. Direnemezsiniz maske takılsa solunum yolu hastalığı yayılıyor. Ne kadar aşı olsan da sadece ağır geçirmeyi önlüyor. İnsanlar uzamış COvid-19'dan dolayı çok büyük sıkıntı çekecek. Ne kadar çok geçirdiniz, o kadar çok hasar bırakıyor. Varyantın tutunmasında en önemli engel okyanus suyu. Tuzlu suyla burun temizliği.