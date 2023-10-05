Canlı yayında açıkladı: Uzmanı "O ürün erisi öldürüyor" dedi! Eğer bunu yaparsanız... Son dönemde artan Eris varyantı vakalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Oytun Erbaş, hatsalığın detaylarına dair kritik açıklamalar yaptı.

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ensonhaber.com

Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan eris varyantı, Türkiye'de de görüldü.

Ancak Sğalık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, kapanma ve toplu aşılama olmayacağını söyledi.

Bunun üzerine Ensonhaber'de Hüseyin Taha Karagöz'ün konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, hastalığa dair bilgi verdi.

Eris varyantıya ilgili konuşan Prof. Dr. Oytun Erbaş şu ifadeleri kaydetti:

Erisin belirtileri

Covid-19 bir solunum yolu hastalığı grip gibi, Eris de böyle ağızda yara yapıyor. Mide bulantısı yapıyor. Covid hastalığında tehlikeli bir şey var, kalbe zarar veriyor. Zehirli bir protein var. İnsanlar Covid-19 geçirdikten sonra kafalarını toplayamıyorlar. Yapılan çalışmalarda yüzde 10 bundan etkileniyor. Aşı olduktan sonra yoğun hastalıktan koruyor. Aşılar da bazı kesimde sorun yarattı. Covid-19'un yaptığı tıksırıktın korkmuyorum organlara hasar veriyor.

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