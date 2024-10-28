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Çarkıfelek’in sarışın güzeli Yasemin Koşal değişimiyle şaşırttı! "Yıllar güzelliğine güzellik katmış..."

Çarkıfelek’in sarışın güzeli Yasemin Koşal değişimiyle şaşırttı! "Yıllar güzelliğine güzellik katmış..." Bir dönemin popüler programlarından olan Çarkıfelek’in sarışın hostesi Yasemin Koşal değişimiyle görenleri büyüledi. Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Koşal’a bakan bir daha baktı.