Haber Merkezi
Türk televizyonlarının sevilen programları arasında yer alan Çarkıfelek yarışmasının eski sunucuları ve hostesleri zaman zaman gündeme geliyor.
Programı Tarık Tarcan’ın sunduğu zamanlarda hostesliğini yapan Yasemin Koşal değişimiyle büyüledi. Programın sarışın güzeli son halini gören bir daha baktı.
1983 yılında güzellik yarışmasında üçüncü olan Koşal, iş insanı Mehmet Şummu’yla evlendikten sonra mankenliği bırakarak ekranlardan uzak bir hayat sürmeye başlamıştı.
Şimdilerde 55 yaşında ve bir çocuk annesi olan Koşal yıllar geçse de kaybetmediği güzelliğiyle hayranlık uyandırdı.
YASEMİN KOŞAL SON HALİ...