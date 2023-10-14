Carrefoursa’dan yıl dönümüne özel dev indirim: Ayçiçek yağı 149.90, Kağıt havlu 110.90, Kangal sucuk 99.90…

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CarrefourSA, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olarak, tüketicilere ekonomik bir soluk aldırmak amacıyla özel bir indirim kampanyası başlattı.
Bu kampanya, tüketicilere bütçe dostu fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunarak dikkat çekiyor.
30. yılına özel birçok üründe dev indirim yapan CarrefourSA, stokları sınırlı sayıda yaptı.
Ayçiçek yağı, kağıt havlu, kangal sucuk, bulaşık deterjanı, bakliyat daha da fazlası...
İndirimli alışveriş yapmak isteyenlerin acele etmeleri gerekebilir. İşte kapış kapış gidecek o fiyatlar...
30. yıla özel kaçırılmayacak fırsatlar
Polonez Kangal Sucuk: 99,90 TL
5 LT Ayçiçek Yağı: 184,90 TL
Tat Domates Salçası: 47,90 TL
Selpak Kağıt Havlu: 110,90 TL
Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü: 290,90 TL