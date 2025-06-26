Çayın posası çiçeklere iyi gelir mi? Çayın posası hangi bitkilere iyi gelir?

Çay, Türkiye’de en çok tüketilen içeceklerin başında gelir. Geriye kalan çay posası ise genellikle çöpe gider.

Demlikte kalan çay posasını çöpe atmak yerine çiçeklerinize vermeyi düşündünüz mü? Bu posa, doğru şekilde kullanıldığında çiçekler için faydalı bir organik madde olabilir.

Doğal bir gübre görevi gören çay posası, bazı bitkilerin gelişimini destekleyebilir. Ancak her çiçek için uygun olmadığı da unutulmamalı.

Peki, çayın posası hangi bitkilere iyi gelir, nasıl kullanılmalı?

Çay posası, az miktarda azot içerir ve toprağın humus dengesini iyileştirebilir. Organik madde oranını artırarak toprağı daha verimli hale getirir. Özellikle asidik toprak seven bitkiler (örneğin ortanca, açelya gibi) çay posasından olumlu etkilenebilir.

Ancak her bitki çay posasından hoşlanmaz. Aşırı miktarda kullanıldığında toprağın pH dengesini bozabilir ve kök çürümelerine yol açabilir. Ayrıca çayın içinde kalan şeker ya da limon kalıntıları, böceklenmeye neden olabilir.