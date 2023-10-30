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ÇAYKUR Ekim 2023 yaş çay ödemeleri yattı mı? Ne zaman ödenecek?

ÇAYKUR Ekim 2023 yaş çay ödemeleri yattı mı? Ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 763 milyon liranın çay üreticilerinin ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Peki, Ekim ayı çay ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak? İşte son durum..