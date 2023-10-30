ÇAYKUR Ekim 2023 yaş çay ödemeleri yattı mı? Ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatının kilo başına yüzde 64 artarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartılacağını bildirmişti.
Çaylarını toplayan üreticiler, ÇAYKUR'a vermek üzere hazırlıklarını tamamladı.
Vatandaşların gözü, ödeme tarihlerine çevrildi.
ÇAYKUR 2023 Ekim ayı ödemelerinin ne zaman yatacağı da açıklandı.
Ödemeler belirlenen tarihte üreticilerin hesaplarına aktarılacak.
Peki ÇAYKUR yaş çay ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte o tarih...
Çaykur çay ödemeleri ne zaman 2023?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Buna göre, ödemeler yarın hesaplara geçmiş olacak.