Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik aldı. 25 puanı bulunan sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Öte yandan İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor 9 maçta topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor, 2023/24 Süper Lig sezonunda sahasında oynadığı dört iç saha maçını da kaybetmedi. Çaykur Rizespor evinde oynadığı maçlarda 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 bereberlik aldı.
Futbolseverler Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları..
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman?
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 28 Ekim Cumartesi (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.