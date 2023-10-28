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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın bilgileri..

ensonhaber.com Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik aldı. 25 puanı bulunan sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor 9 maçta topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor, 2023/24 Süper Lig sezonunda sahasında oynadığı dört iç saha maçını da kaybetmedi. Çaykur Rizespor evinde oynadığı maçlarda 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Galatasaray bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 bereberlik aldı. Futbolseverler Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 28 Ekim Cumartesi (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.