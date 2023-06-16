Ne helikopter, ne uçak: Cayrokopter nedir, ne için kullanılır? Mustafa Sandal'ın karısı Melis Sütşurup Sandal'ın bindiği cayrokopter turistik gezi için havalandı fakat motor arızasından dolayı düştü. Korkutan cayrokopter haberinin akabinde "cayrokopter nedir" merak konusu oldu.

Ula'nın Akyaka Mahallesinden pilot Sinan Yılmaz yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı.

Bir süre sonra cayrokopterde motor arızası meydana geldi.

Tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

Jandarma ve ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan cayrokopter adını ilk kez duyanlar ne olduğunu merak etti.

Cayrokopter nedir ve ne işe yarar sorusu araştırılmaya başladı. Peki, cayrokopter nedir? İşte yanıtı...

Cayrokopter nedir:

Cayrocopter Türkiye’ de çok yeni olmakla birlikte Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan çok hafif bir hava aracıdır.

Hem helikopter-uçak gibidir, hem değildir.

Helikopter gibi döner kanatlıdır ve uçak gibi koşarak uçuşa başlar.

Ancak helikopter gibi askıda kalamaz ve uçaklar gibi sabit kanatları yoktur.

Ultralight sınıfı döner kanatlı hava aracı olarak tanımlanabilen cayrokopter, türbülans ve rüzgara karşı dayanıklıdır.

Pervanesi ve bağımsız bir motoru bulunur. Eğlence, keşif ve helikopter eğitimi gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılır.