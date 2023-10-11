Cebiniz yanmadan ısının! İndirimli doğalgaz faturası için… Sıcaklıklar düştükçe vatandaşlar yavaş yavaş doğalgazlı ısıtıcılarını açıyor. Devlet faturalarını ödemekte zorlananları yalnız bırakmıyor. Fatura desteğiyle daha az maliyetle daha fazla ısınabilirsiniz.

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Ekim ayıyla birlikte kış mevsiminin gelmesiyle doğalgaz kullanımının artması, faturaların yüksek seviyelere çıkmasına neden oluyor.

Ancak bu kış, vatandaşlar için sevindirici gelişmeler kapıda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz faturalarının yükünü hafifletmek amacıyla önemli destekler sunuyor.

Bakanlık, sosyal yardımlar kapsamında doğalgaz faturalarına yönelik destek sağlıyor. Ekonomik olarak zor durumda olan ailelerin doğalgaz giderlerinin önemli ölçüde hafifletiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı bu destekten yararlanabilmek için bir takım sartlar bulunuyor.

Dar gelirlilere fatura desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik, su ve doğalgaz faturalarında dar gelirli aileler için indirim yaparak destek sağlıyor. Bu destekten yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor.

Belirli şartları var

Belirtilen şartların arasında Türkiye vatandaşı olmak dışında hanede kişi başına düşen net asgari ücretin net asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranmaktadır. Ayrıca elektrik, su veya doğalgaz faturalarını ödeme zorunluluğu vardır.

Bununla birlikte başvurusu onaylanan kişilerin elektrik faturalarına aylık 250 TL, su faturalarına 100 TL, doğalgaz faturalarına 200 TL destek sağlanıyor.