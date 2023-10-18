Cedi Osman milli takımda oynamak istemiyor mu? Hidayet Türkoğlu açıkladı.. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman hakkında yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. İşte o açıklama..

ensonhaber.com Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru oldu. Bugün gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de forma giyen Cedi Osman'ın Milli Takım'da oynamak istemediğini açıkladı. Hidayet Türkoğlu yaptığı açıklamada "Cedi Osman yazın bizimle görüştü. Yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." ifadelerine yer verdi. Hidayet Türkoğlu'nun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Cedi Osman konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Basketbolseverler Cedi Osman'ın bundan sonra Milli takımda oynayıp oynamayacağını merak ediyor..