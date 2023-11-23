Çekirdeğin bağımlılık sebebi bakın neymiş Tam gaz çekirdek çitlerken neden duramadığınızı hiç düşündünüz mü...Cevabı haberimizde!

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Tek çıt yeter...

Akabinde dakikalarda kendinizi çekirdek çitlerken bulursunuz.

Bir çerezden çok daha fazlası olan çekirdek, adeta bağımlılık haline gelir, elden bırakmak imkansız olur.

Doyum amacı olmaksızın çekirdek çitlemenin verdiği haz tarifsizdir.

Peki, neden bırakamayız? İşte çekirdeğin bağımlılık yapma sebebi...

Çekirdeğe bakın siz

Çekirdekte magnezyum vardır. Magnezyum ruh sağlığını olumlu etkiler ve depresyona iyi gelir.

Çekirdek çitleme, stresle başa çıkma veya sıkıldığınızda duygusal rahatlama sağlayabilir. Bu durum, çekirdek çitlemeyi bir tür ritüel veya alışkanlık haline getirebilir.

ekirdek çitlemek, ellerin ve ağzın birlikte çalıştığı bir aktivite olduğu için, bu tür hareketlilik ihtiyacını karşılayabilir.

Çekirdekler, tuzlu veya baharatlı bir kaplamaya sahip olabilir ve çiğneme eylemi doyurucu bir duyusal deneyim sağlayabilir.