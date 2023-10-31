Çekirdeğinde siyanür var! Yutmanız ölümcül olabilir... Günlük hayatımızda kolay ulaştığımız ve birçok şekilde tükettiğimiz elmanın sağlıklı olduğu kadar tehlikeli bir besin olduğunu biliyor muydunuz? Çeşitli tat, şekil ve renklerde karşımıza çıkan elmanın çekirdekleri zehirli madde içeriyor, insan sağlığını ciddi etkiliyor...

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Elma gündelik hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz bir meyvedir. Ekşi ve tatlı olarak çeşitlenir. Tariflerde sık kullanıldığı kadar olduğu haliyle de tüketilir.

Peki bu kadar kolay ulaştığımız meyvelerden biri olan elmanın çekirdeklerinin tehlikeli olabileceğini ve sizi zehirleyebileceğini hiç düşündünüz mü?

Hadi gelin beraber elmanın zehirli olup olmadığını anlayalım…

Elmaların tatları yetiştirme tarzlarından başlayarak kolayca değiştirilebilmektedir. Aynı zamanda vücuda büyük hasarlar veren

oksidatif hasara karşı güçlü bir antioksidandır.

Elma her zaman sağlıklı bir meyve olarak yerini korumayı başarmıştır.

Elma bu kadar tatlıyken veya hoş bir tada sahipken bazen tesadüfen ısırdığımızda ya da ağzımıza parçası gelen çekirdekleri acıdır.

Çekirdekler sindirim enzimleriyle temas ettiği zaman siyanür salgılayan amigdalin maddesini içerir.

Çekirdekte siyanür bağlantısı

Siyanür birçoğumuzun bildiği gibi en zehirli kimyasaldır. Geçmişten günümüze savaşlarda, intihar saldırılarında, intiharlarda kullanılmıştır.

Siyanür genel olarak meyve tohumlarında bulunmaktadır.

Elma çekirdeği dahil olmak üzere birçok meyve çekirdeği sindirim anında ortaya çıkan sıvılara dirençli ve güçlü bir dış tabakaya sahiptir.

Bahsettiğimiz bu çekirdek veya tohumları yemeniz veya yutmanız halinde içeriğinde bulunan amigdalin vücutta salgılanabilir ve siyanür üretebilir.

Az miktarda tüketilmesi vücut için sakıncalı değildir fakat fazla miktarda tüketilmesi vücut için tehlike oluşturur.

Çekirdeğinde öldürücü miktarda siyanür içeren çekirdekler

Şeftali

Kayısı

Kiraz

Kalbe ve beyne direkt zarar verebilen siyanür, komaya ve ölüme kadar götürebilir. Zehirlenildiğinde nefes darlığına sebep olarak bilinç kaybına sebep olur.

Yukarıda bahsettiğimiz çekirdekleri tüketmek sağlığınız için son derece tehlikelidir. O yüzden mümkün olduğu kadar bu çekirdekleri tüketmemeye dikkat edilmeli.

Not:

Eğer tüketildikten sonra vücutta farklı durumlar oluşmaya başlarsa en kısa sürede doktor gözetiminde olunması gerekir.

Sağlıkla kalın!