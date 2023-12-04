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Çekirdek çitlerken neden duramadığınızı hiç düşündünüz mü? Bakın sebebi neymiş...

Çekirdek çitlerken neden duramadığınızı hiç düşündünüz mü? Bakın sebebi neymiş... Çekirdek çitlerken duramamak birçok kişi tarafından yaşanan bir olaydır. Peki bunun sebebini hiç düşündünüz mü? İşte bu sorunun cevabı...