Çekirdek çitlerken neden duramadığınızı hiç düşündünüz mü? Bakın sebebi neymiş...

En çok tüketilen kuruyemişler arasında yer alan çekirdek adeta bağımlılık yapıcı bir özelliğe sahiptir.
Çekirdek çitlemeye başladıktan sonra kendimizi durduramadığımız ve sürekli çekirdek çitleme isteği bulunması birçok kişi tarafından yaşanmaktadır.
Çekirdek çitlerken duramayanlar bunun sebebini merak ederek konu hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, çekirdek çitlemeyi neden bırakamıyoruz? İşte çekirdeğin bağımlılık yapmasının sebebi...
Çekirdek içerisinde bol miktarda magnezyum bulunur. Magnezyum ruh sağlığını olumlu yönde etkileyerek depresyona iyi gelmektedir.
Özellikle stresli veya sıkıntılı olduğunuzda çekirdek çitleyerek rahatlama sağlayabilirsiniz. Ancak bu olay çekirdek çitlemeyi bir alışkanlık haline getirir.
Farklı türleri olan çekirdek, doyurucu ve duyusal bir deneyim sağlayabilir.
Çekirdek çitlemek ellerin ve ağzın beraber çalıştığı bir eylem sağladığı için, stresle baş etme ihtiyacını karşılar.