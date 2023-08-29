Çelik yeleğin içi: Kevlar nedir, özellikleri nelerdir? Çelik yelek olarak bilinen kurşun geçirmez kıyafetlerin neyden yapıldığı konusunda araştırma yapanlar, "kevlar" maddesiyle karşılaşıyor. Hayat kurtaran kevlar nedir ve özellikleri nelerdir sizler için araştırdık.

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Askeri ve asayiş alanlarında kullanılan çelik yelekler, hayat kurtarıyor.

Çelik yelek, ateşli silahlardan çıkan kurşunların etkisini azaltmak ve patlama sonucunda oluşabilecek şarapnellerden korunmak amacıyla Jan Szczepanik ve Kazimierz Żegleń adlı iki Polonyalı tarafından 1901 yılında icat edildi.

Vücut zırhı görevi gören kurşun geçirmez yeleklerin içinde ne olduğu ise sıklıkla merak ediliyor.

Yumuşak dokuda ve kat kat liflerden oluşan çelik yeleğin içinde "Kevlar" denilen bir hammadde bulunuyor.

Kevlar, balistik lif olarak biliniyor.

Peki, kevlar nedir ve ne işe yarar? Kevlar nerelerde kullanılır? İşte bilgiler...

Kevlar nedir

Kevlar, 1965 yılında DuPont firması tarafından icat edilen, hafif ve karbon içerikli ve çok sağlam liflerden oluşan bir malzemedir.

Laboratuvar ortamında üretilen kevlar, 1,4-phenylene-diamine ve terephthaloyl chloride monomer solusyonunun yoğuşma reaksiyonu sonucunda elde edilir.

Genellikle savunma amaçlı kullanılan bu malzeme, ince ipliksi bir yapıdadır ve ve yüksek çekme gerilimine dayanıklıdır.

Mermi veya yüksek hızla fırlatılan başka bir cisim Kevlar malzemeye çarptığında lifler, merminin enerjisini emip dağıtırken aslında mermiyi yakalar.

Kevlar günümüzde yanmayan koruyucu giysi, zırh ve sağlam halat yapımı gibi birçok farklı şeyin üretiminde kullanılmaktadır.

Kevların özellikleri

Kevlar aleve dayanıklıdır; 426 santigrat dereceye kadar olan termal tehlikelere karşı koruma sağlar.

Yanmaz, erimez, dağılmaz.

Çelikten 10 kat daha güçlüdür.

Kimyasala dayanıklıdır.

Dokunabilir bir özelliğe sahiptir, kumaş üzerinden rahatlıkla dikimi yapılabilir.

Kevlar nerelerde kullanılır?

Madenci kıyafetleri

Paraşüt ve dağcılık için halatları

Pilot üniformaları

Tanklar

Uçak kanatları

Miğfer yapımı

İtfaiye üniformaları

Telefon kapakları