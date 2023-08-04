Cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi? Cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

Cuma namazı hakkında en çok merak edilenler arasında cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar "Cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi?" sorusunu Din İşleri Yüksek Kurulu'na yönelttiler.

Din İşleri Yüksek Kurulu bir çok kişi tarafından merak edilen bu soruya verdiği cevap ile vatandaşları bilgilendirdi.

İşte merak edilen bu soruya Din İleri Yüksek Kurulu'nın verdiği yanıt..

Soru

Cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Cuma namazının vakti, öğle namazının vaktidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 274). Cuma namazı bu vakit içinde kılındığı takdirde geçerli olur. Namazların vaktin başlangıcında kılınması daha faziletli olmakla birlikte, daha çok cemaatin katılımını sağlamak amacıyla biraz geciktirilmesinde sakınca yoktur. Buna göre, cemaatin durumu veya mesai saatleri dikkate alınarak cuma namazının, cemaatin daha çok iştirak edebileceği saatte kıldırılması caizdir, hatta bunun daha uygun olacağı söylenebilir.