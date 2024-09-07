Cengiz Han kimdir, Türk müdür? Moğol Hükümdarı Cengiz Han nasıl ölmüştür? Bu akşam televizyon ekranlarında yer alan Cengiz Han filmi, birçok detaya dair merak uyandırdı. Bu kapsamda izleyiciler, "Cengiz Han kimdir, Türk müdür, nasıl ölmüştür" gibi bilgileri sorgulamaya yöneldi. İşte Cengiz Han hakkında bilgiler...

Editör: Yağmur Dinç

"Cengizhan Destanı" filmi Kanal D'de ekranlarında 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

Bu kapsamda izleyiciler, Türk tarihi için önemli bir isim olan Cengiz Han'a dair merak ettiklerini araştırıyor.

Cengiz Han, 13. yüzyılın en büyük savaşçılarındandır ve tarihin en büyük kara imparatorluğunu kurmuştur.

Asıl adı Timuçin olan Cengiz Han'ın doğduğu yer, yaşamı, savaşları ve ölümü izleyiciler tarafından sorgulanmaktadır.

Peki, Cengiz Han kimdir? Cengiz Han Türk mü, Moğol mu? Cengiz Han nasıl öldü? İşte detaylar...

TİMUÇİN'İN DOĞUMU

Cengiz Han, 1162 civarında, günümüz Moğolistan sınırları içinde bulunan bir bölgede, Borjigin klanına ait bir ailede doğdu. Asıl adı Timuçin'dir.

Timuçin'in babası Yesugey, Moğol kabilelerinden biri olan Kiyat’ın lideriydi. Babası, Timuçin bebekken zehirlenerek öldü. Bu olay, ailenin güç kaybetmesine ve düşmanlar tarafından saldırılmasına neden oldu.

Timuçin, genç yaşta liderlik yeteneklerini gösterdi ve diğer Moğol kabilelerini bir araya getirmeye başladı. İlk olarak, kendi kabilesini yeniden örgütledi ve güçlendirdi.

Cengiz Han, genişleyen imparatorluğunu düzenlemek için çeşitli reformlar gerçekleştirdi. "Yasa" olarak bilinen bir hukuk sistemi geliştirdi. Bu yasalar, askeri disiplin, adalet ve vergi düzenlemelerini içeriyordu.

Cengiz Han, Karakurum'dan geçtiği tüm topraklarda ticaret yollarını teşvik etti. Aynı zamanda, imparatorluk genelinde haberleşme ve bilgi akışını artırmak için bir posta sistemi kurdu.

EFSANELER

"Ben Hanlar Han'ı Cengiz Han, hepinizin hanıyım!" eşini göstererek; "Bu da benim HAN IM" diyerek, kadınlar için kullanılan hanım hitap şeklinin kullanılmasını sağlamıştır.

Cengiz Han'ın beş binden fazla evliliği olmuştur ve günümüzde her yüz kişiden yirmiikisinin Cengiz Han'ın genlerini taşıdığı düşünülmektedir.

Kırk milyona yakın insanı öldürdüğü söylenmektedir. Öyle ki, dünya nüfusunu etkilemiştir.

Savaş bittikten sonra öldürdüğü insanların kafalarından piramit yapması ile ünlüdür ki buna Cengiz Han Piramiti denir.

Avrupa'nın %65 nüfusunun veba sebebiyle ölmesine neden olmuştur.

Düşmanlarının, kendisinin ölüm haberinden sonra cesaret alacağını düşünen Cengiz Han, ölmeden önce mezarının işaretsiz yapılmasını emretmiştir.

CENGİZ HAN'IN ÖLÜMÜ

Cengiz Han, 1227 yılında, bir savaş sırasında hastalık sonucu öldü. Ölümünden sonra, Moğol İmparatorluğu'nun liderliği oğlu Ögeday Han tarafından devralındı.

CENGİZ HAN TÜRK MÜ

1162'de "altın soy" diye nitelenen Börçigin boyunda dünyaya gelen Cengiz Han, Moğol'dur.

Moğollar, Kazaklar, Kırgızlar, Çinliler Özbekler, Cengiz Han'ı ataları olarak kabul etmektedir.