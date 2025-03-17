Cengiz Holding’den dev yatırım adımı! Enerji devini satın alıyor

Haber Merkezi

2000 yılında kurulan ve Türkiye’nin dört büyük elektrik dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Cengiz Holding, sektörde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 30’unu karşılayan Cengiz Enerji, büyüme stratejiyle Port Uluslararası Enerji’yi bünyesine katmak amacıyla görüşmelere başladı.

Kurulu gücü 4 bin 937 megavat (MW) seviyesine ulaşırken, portföyünün yüzde 65’i termik santrallerden, yüzde 35’i ise yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan şirket söz konusu satın alma hamlesiyle sektörde ilgi odağı haline geldi.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Cengiz Holding, Bacacı Holding’e ait Port Uluslararası Enerji şirketinin tamamını almak için müzakere sürecine başladı.

Port Uluslararası Enerji, 2023 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) 20 yıllık tedarik lisansı almış ve geçtiğimiz yıl Gürcistan ile 300 MW’lık iki ayrı elektrik ticaret anlaşması yapmıştı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir maden rezervlerinin işletilmesi için düzenlenen ihaleyi 2 milyar 205 milyon TL bedelle kazanan Port Madencilik A.Ş, bir süre sonra hisselerini Cengiz Holding’e devreden Bacacı Holding’in enerji devini satıp satmayacağı da merakla bekleniyor.