Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin! Zehirden hallice... Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, mevsiminde doğru tüketildiğinde sağlığa müthiş yararlar sağlıyor. Peki, yanlış tükettiğinizde olabilecekleri biliyor musunuz...

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Havalar soğudu, turuncu güzellik tezgahlarda yerini aldı.

Cennet hurması, hem üreteni hem tüketeni mutlu ediyor.

Bu hurma çeşitli vitaminler (C vitamini gibi), mineraller (demir, fosfor, çinko gibi), lif ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu nedenle, sağlığa çeşitli potansiyel faydaları olan bir besin kaynağı olarak değerlendirilir.

Kanseri dahi gerilettiği bilinen cennet hurması, lezzetiyle de beğeniliyor.

Olgunlaşmış hali tüketilen cennet hurması, bilinçsizce yenildiğinde sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

İşte tüketmemeniz gereken cennet hurması...

Mideye zarar

Olgunlaşmamış Trabzon hurması yüksek şeker içeriğiyle sağlığı tehdit eder.

Trabzon hurmasının yanı sıra, domates ve portakal gibi asidik özelliğe sahip gıdaların aç karna tüketilmesi önerilmez. Bu durum, özellikle reflü ve gastrit gibi rahatsızlıkları olanlar için önemlidir.