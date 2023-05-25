Cep telefonları nasıl titrer? İşte titreşimi sağlayan parça Cep telefonlarımızdaki titreşim bildiriminin nasıl çalıştığını öğrenince şaşıracaksınız...

Cep telefonları hakkında soru-cevaplar bitmek bilmiyor.

Merak edilen detaylardan biri ise "titreşim" oldu.

Nokia 3310'dan en son çıkan akıllı telefona kadar bütün cihazlarda bulunan titreşim özelliği, bildirim ve alarmlarda kullanılıyor.

Cep telefonlarındaki titreme olayı, duymasak bile hissetmemizi sağladığından kullanıcılar tarafından pek sevilir.

Titreşimli bir telefon, çalmadan önce veya sırasında titreşerek kullanıcının telefon görüşmesi veya mesaj gibi bildirimleri kaçırmamasını sağlar.

Peki, telefonlardaki titreşim nasıl oluşur? Cep telefonu nasıl titrer? İşte telefonun titremesini sağlayan o parça...

Telefonlar nasıl titreşir?

Piyasada en çok kullanılan cep telefonu titreşim motoru ERM motorudur.

Madeni para tipi, çekirdeksiz silindirik tip ve SMD tipi olmak üzere üç tip ERM titreşim Motoru vardır. Madeni para tipi titreşim motoru, cep telefonu alanında çok popülerdir.

Çünkü jeton motor dünyadaki en ince motordur ve yapabileceğimiz en ince 2.0 mm'dir, bu da ince ve hafif akıllı telefonlar için uygundur.

İşte cep telefonlarını titreten parça...