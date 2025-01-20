Cep yakacak: Kola zamlandı! İşte 1 litre kolanın fiyatı...
Yağmur Dinç

emeklerin yanında en sevilen meşrubatlardan biri olan kola da nasibini aldı.

Dünyaca ünlü dev şirket Coca-Cola tarafından üretilen kola, fiyat artışına gitti.

Aynı zamanda diğer alkolsüz içeceklere de zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, alkolsüz içecek grubuna gelen yeni zamları paylaştı.

Zam haberinin ardından fiyatı en çok merak edilen ürün ise 1 litre kola fiyatı oldu.

Dündar'ın paylaştığı listeye göre alkolsüz içeçeklerin litresi 50 liraya dayandı. En düşük alkolsüz içeceğin (200 ml) fiyatı ise 12 lira oldu.

İşte yeni zamlı fiyatlar...

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Yağmur Dinç
Editor