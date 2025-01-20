Cep yakacak: Kola zamlandı! İşte 1 litre kolanın fiyatı...

Yağmur Dinç
emeklerin yanında en sevilen meşrubatlardan biri olan kola da nasibini aldı.
Dünyaca ünlü dev şirket Coca-Cola tarafından üretilen kola, fiyat artışına gitti.
Aynı zamanda diğer alkolsüz içeceklere de zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, alkolsüz içecek grubuna gelen yeni zamları paylaştı.
Zam haberinin ardından fiyatı en çok merak edilen ürün ise 1 litre kola fiyatı oldu.
Dündar'ın paylaştığı listeye göre alkolsüz içeçeklerin litresi 50 liraya dayandı. En düşük alkolsüz içeceğin (200 ml) fiyatı ise 12 lira oldu.
İşte yeni zamlı fiyatlar...