Cepleri doldurup taşırdı! İşte en çok kazandıran yatırım araçları... Geleceğini garanti altına almak isteyenler, yatırım planlarını hayata geçiriyor. Son 10 yılda en çok kazandıran yatırım araçları ise belli oldu. İşte "neye yatırım yapmalı" diye düşünenler için o liste...

ensonhaber.com

Yatırım, uzun ve kısa vadede maddi garanti sağlamak amacıyla para kenara koymaktır. Parayı doğru şekilde değerlendirmek, iyi yatırım kararları sonucunda olumlu gelişmeler doğurur.

Özellikle dalgalı ekonomilerde, vatandaşlar gelecekte zorda kalmamak adına yatırım araçlarına yönelirler. Milyonların kafasında "neye yatırım yapılmalı", "en çok kazandıran yatırım aracı", "parayı nereye yatırmalıyım" gibi sorular gezer durur.

Paranızı koyacağınız alanı seçmek, önemli bir tercihtir. Bu sebepler son 10 yılda en çok kazandıran yatırım araçlarını sizler için araştırdık.

İşte o liste...

Hisse senetleri

Borsa, ülkemizde oldukça rağbet gören bir yatırım aracıdır. Özellikle hisse senetlerinde alım-satım yaparak para kazanmak isteyenler, anlık takipler yapmaktadır.

Son dönemlerde halka arzlara olan ilgi rekor kırıyor. Vatandaşlar, lot satın alarak şirketlerin hisselerinde ortaklık payı kazanıyor.

Hisse senedi işlemlerinde dikkat edilmesi gereken ilk unsurlardan biri sektör ve şirket seçiminde doğru karar verilmiş olmasıdır.

Dönemin ihtiyaçlarını ve şirketlerin yükselişini öngörebilmek önemlidir. Piyasadaki hareketliliğin nabzını tutabilen kazanç sağlar.

Gayrimenkul

Türkiye'de son 10 yılda gayrimenkul inanılmaz değerlendi.

Konutların fiyatlarındaki artış, dudak uçuklatıyor. Kısıtlı imkanların sonsuz istekleri karşılama çabası, fiyatları yükseltiyor. Talep arttıkça, gayrimenkul fiyatları zirveye çıkıyor.

Ev ve işyeri yatırımları hem kiralama getirisi sağlıyor hem de parayı yükseltiyor.

Emtia

Emtia, ticarete konu olan altın, gümüş, petrol, doğal gaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen addır.

Emtiaların işlem gördükleri kuruluşlara "emtia piyasası" ya da "emtia borsası" adı verilir.

Yatırımınızı planlarken daha doğru kararlar vermek ve öngörülebilecek riskleri en aza indirgemek için emtia endekslerinden de faydalanabilirsiniz.