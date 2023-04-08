"Çerezleri kabul et" dedikleri nedir? Çerezleri kabul edersek ne olur? Herhangi bir web sitesine girer girmez karşılaşılan "çerez politikası", çoğu zaman bilinçsizce kabul ediliyor. "Çerezleri kabul et" şeklinde çıkan pop-up nedir ve neleri kapsar? İşte gizlilik ve çerez politikası hakkında bilgiler...

Web siteleri gizlilik ve çerez politikaları içerir. Bu kapsamda kullanıcıya, "çerezleri kabul et veya reddet" şeklinde iki seçenek sunar.

Siteden faydalanmak isteyenler, kabul ederek devam ederler. Ancak bu çoğu zaman bilinçsizce yapılır.

Aslında "cookies" olarak bilinen çerezler, internet sitelerinin bilgisayarınıza gönderdiği ve hakkınızdaki bilgileri hatırlamasını sağlayan ufak boyutlu dosyalardır.

İnternet siteleri, giriş yapan kullanıcıların çerezleri kabul etmesini ister. Çerez politikası, veri güvenliği açısından soru işareti oluşturmaktadır.

Peki, çerez olarak kabul ettiklerimiz aslında nedir? Gizlilik ve çerez politikası neleri içerir? İşte merak edilenler...

Çerez politikası nedir

Terimsel olarak çerez, herhangi bir web sitesini kullandığınız süre boyunca sizin kullanım alışkanlık ve tercihlerinizi tarayıcı üzerinde depolayan küçük dosyalardır.

Çerezler, hem zamandan tasarruf edebilmek hem de daha iyi bir internet deneyimi sunmak amacıyla kullanılır.

Çerez politikası, akıllı telefon, tablet, bilgisayar kısaca bir web sitesine erişmenizi sağlayacak her türlü cihaz için verilerinizin depolandığını, hangi şartlar altında kullanıldığını ve nasıl çalıştığını belirten bir bilgilendirici metindir.

Web siteleri çerezleri etkin olarak kullanabilmek için kullanıcıların “açık rızalarını” almak zorundadırlar. Yani bir web sitesini ziyaret etmek isteyip, çerez kullanımını reddetme özgürlüğünüz bulunmaktadır. Bu nedenle "kabul et" veya "reddet" seçeneği sunulur.

Çerezleri kabul edersek ne olur

Çerezler, interneti kullanım şeklinizden faydalanarak yapılan arama seçeneklerini kolaylaştırır.

Kabul ettiğiniz takdirde, siteler sizin ID'nizi, dilinizi, site içindeki hareketlerinizi yani internet gezintinizi tanır.

Çerezler aynı zamanda reklam için de kullanılır. Örneğin, "takım elbise" araması yapıp birkaç siteye girerseniz, karşınıza takım elbise reklamları gelecektir.