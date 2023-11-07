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CEV Şampiyonlar Ligi 1. hafta! Fenerbahçe Opet - Calcit Kamnik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Şampiyonlar Ligi 1. hafta! Fenerbahçe Opet - Calcit Kamnik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Hafta maçında Slovenya ekibi Calcit Kamnik ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıkıyor. CEV Şampiyonlar Ligi’nde C Grubunda bulunan Fenerbahçe Opet, ilk maçında Slovenya ekibi Calcit Kamnık'i ağırlayacak. C grubunda Calcit Kamnik’in yanı sıra Almanya’dan SC Potsdam ve Polonya’dan Grot Budowlani Lodz takımları yer alıyor. Fenerbahçe Opet rakibiyle Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda B Grubu'nda yer almıştı. Temsilcimiz, Calcit Kamnik'i 3-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Peki, Fenerbahçe Opet - Calcit Kamnik maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadelenin detayları.. Fenerbahçe Opet - Calcit Kamnik maçı ne zaman? Fenerbahçe Opet - Calcit Kamnik maçı 7 Kasım Salı günü saat 19:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.