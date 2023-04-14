CEV Türk finali! Eczacıbaşı Dynavit-Vakıfbank SK voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Voleybolda 2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, Eczacıbaşı ve Vakıfbank arasında oynanacak. Voleybol tutkunları sahadaki Türk finalini kaçırmamak için maçın detaylarını sorguluyor. Peki CEV Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı geldi çattı. Finale adını yazdıran 2 takım da Türk oldu. Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank SK, sahada şampiyonluk için ter dökecek. Hande Baladın, Simge Aköz, Tijana Boskovic gibi oyuncuların yer aldığı Eczacıbaşı; Egonu, Zehra Güneş, Gabi gibi isimleri kadrosunda bulunduran Vakıfbank ile karşılaşacak. Voleybol tutkunlarının tek nefeste takip edeceği Türk finali için maç detayları da netleşti. CEV Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda belli oldu. İşte 2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maç detayları... Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman? Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda şampiyonun belirleneceği "Türk finalinde" Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'da TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek.