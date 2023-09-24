Cevherin hası yatıyor! Balıkesir, Bursa ve Eskişehir seçildi! Bu illerde yaşayanların hayatı değişecek... "Sanayinin tuzu" lakabıyla bilinen bor madeni, çıkarıldığı toprakları kat ve kat değerlendirecek. Bor karbür üretiminde hızlanan Türkiye, bor yataklarının bulunduğu bölgeleri gözdesi sayacak.

ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi "Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi" 19 Mart itibarıyla faaliyete başladı.

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak tesis ile birlikte bor madeni başka bir evreye taşınıyor.

Öyle ki, yer altındaki bu paha biçilemez doğal zenginlik, ekonomiye de giderek daha büyük katkı sağlayacak.

Özellikle var olduğu bölgeleri kıymetlendiren bor madeni, ülkemizde Eskişehir – Kırka, Kütahya- Emet, Balıkesir Bigadiç, Bursa-Kestelek'te bulunuyor.

Bölge halkı yaşadı

Gelecek yıllarda borun kullanım alanı arttıkça, maden yatakları bölgesinin değerleneceğine şüphesiz gözüyle bakılıyor.

Büyük bir iş gücü ve istihdam sağlayacak olan bor madeni, çevredeki konut ve arazi fiyatlarını da yükseltecek.

Gelecekte petrol ve kömür gibi fosil yakıtların yerine geçme potansiyeli olan bor, Türkiye'nin akıbetinde önem arz ediyor.