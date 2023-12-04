Ceviz ağacının altında oturmak, bakın nelere sebep oluyormuş Cevizin besleyici özellikleri ve sağlık açısından faydaları genellikle bilinirken, birçok kişinin bilmediği bir detay daha dikkat çekiyor. Ceviz ağacının altına oturunca bakın neler olur neler...

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Ülkemizde önemli bir tarımsal ürün olan cevizin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Bununla birlikte, ceviz ağacının altında oturma konusundaki eski bir inanış, hala bazı insanların endişelerini uyandırıyor.

“Ceviz ağacının altına oturmak adamı erken öldürür” şeklindeki eski bir inanış, ceviz ağacının altında oturulmaması gerektiği yönünde.

Peki, bu atasözü gerçeği yansıtıyor mu, yoksa bir efsaneden mi ibaret?

Resmen zehir saçıyor

Ceviz ağaçlarının çevresinde insan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturabilecek bir gaz salınıyor.

Ceviz ağaçlarının köklerinden salınan sülfür gazı, insanların sağlığını ciddi şekilde etkiler ve olumsuz sonuçlara yol açar.

Bu gazın zehirli olduğu ve insanları sersemletebilecek bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Diğer gazlardan daha ağır olduğu için yer seviyesine yakın bölgelere çöker ve bu gaz, ceviz ağaçlarının köklerinde yoğun bir şekilde birikir.

Uzmanlar, ceviz ağaçlarının dibine oturmanın veya uzun süre bu bölgelerde bulunmanın sağlık açısından riskli olabileceği konusunda uyarıyor.