Çeyizciler buraya! BİM 10 Mart 2023 Cuma aktüel kataloğu yayınlandı! BİM markette cuma günü geçerli olacak aktüel ve indirimli ürünler belli oldu. İşte 8 MART 2023 BİM AKTÜEL haftanın indirimleri ve ürün katalogları...

Market zincirleri haftalık olarak aktüel ve indirimli ürün katalogları yayımlıyor.

En çok rağbet gören marketlerden olan BİM, yeni haftada geçerli olacak kampanyaları duyurdu.

Salı ve Cuma günleri aktüel ürünleri satışa sunan BİM'de bu hafta hangi ürünlerde indirim olacak diye merak edenler, kataloglara göz atıyor.

BİM market aktüel kataloğunda bu hafta tekstil, beyaz eşya ve spor ürünleri de yer alıyor. İndirimli fırsatlarda ise gıda ve temel ihtiyaç ürünleri bulunuyor.

Çeyiz dizenlerin favorisi olan Bim aktüel ürünler için sabah erkenden sıraya girenler bile var.

Peki, BİM haftanın indirimlerinde neler var? İşte 8 MART 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER VE HAFTANIN İNDİRİMLERİ...

10 Mart Cuma BİM aktüel katalog ürünleri