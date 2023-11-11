Cezaevinde eş ödülü: Pembe Oda nedir, kaç günde bir? Pembe Oda görüntüleri Pembe oda uygulaması Türk hukuk mevzuatına, 30 Mart 2013 tarihli “Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle girdi. Peki, Cezaevinde pembe oda nedir, şartları nelerdir? Pembe oda kaç günde bir? İşte detaylar...

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Hapishanelerde günlük yaşamın bir nebze devam edebilmesi açısından "pembe oda" görüşleri yapılmaktadır.

Eş görüşmesi olarak da bilinen bu odalarda, tutukluların mahremiyeti korunmaktadır.

Ülkemizde 2013 yılından bu yana “Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında uygulanmaktadır.

Bu yönetmelik gereği, tutuklu ve hükümlüler cezaevindeki süreleri boyunca iyi hal gösterdiklerinde pembe oda görüşmesinden faydalanma imkanına sahiptirler.

Şimdilerde Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu yargılanması ile birlikte pembe oda yeniden merak konusu oldu.

Cezaevinde pembe oda var mı? Pembe oda nedir? Pembe oda kaç günde bir olur? gibi sorular araştırılıyor.

İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Pembe Oda nedir?

Hapishane pembe oda eş ziyareti, mahpusların genellikle resmi nikahlı eşleriyle belirli aralıklarla birkaç saat veya gün boyunca özel bir yerde yalnız kalabilmelerine ve cinsel ilişki kurabilmelerine imkan tanıyan özel bir ziyaret türüdür.

Pembe oda, evliliğin bir parçası olan cinsel yaşamın korunması ve devam ettirilmesi için de önemlidir.

Cezaevinde evli olan tutuklu ve hükümlülerin biyolojik olarak cinsel yaşamlarının korunmasının, evliliklerin sağlıklı bir şekilde devam etmesine olumlu katkı sağlar.

Pembe Oda şartları 2023

İnfaz Kanunu madde 51/3-a’ya göre, evli hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarında bulundukları süre boyunca, üç saatten yirmi dört saate kadar olan sürelerde eşleriyle, ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem bir şekilde görüşmelerine izin verilmektedir.

Ayrıca, İnfaz Kanunu madde 116/1 gereğince, tutuklular da eşleriyle cinsel birliktelik kurabilmektedir.

Ödüllendirme Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre, eş görüşmesine katılabilmek için mahpusun disiplin cezası almamış olması veya almışsa bu cezanın kaldırılmış olması gerekmektedir.

Pembe Oda başvurusu

Hükümlü veya tutuklu, ceza infaz kurumuna vereceği bir dilekçe ile başvuruda bulunabilir.

Eşleri ise, Ceza İnfaz Kurumlarının resmi internet sitelerinde bulunan formları doldurarak başvuru yapabilirler.

Başvuruda bulunacak olan eşler, kimlik belgeleri ve evlilik cüzdanlarını da yanlarında bulundurmalıdır.